Москва, 18 января, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Минобороны России 18 января опубликовало в Telegram-канале видео освобождения населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ», — сказано в описании к видео.

На кадрах показано, как российские военные устанавливают триколор на одном из зданий по улице Партизанской.

18 января ИА Регнум передавало, что бойцы подразделения группировки войск «Восток» освободили Времевку в ДНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам противника в районах населённых пунктов Константинополь и Великая Новосёлка в ДНР.

Также в военном ведомстве проинформировали об освобождении населённого пункта Петропавловка в ДНР. На указанном направлении российские военные поразили семь механизированных бригад ВСУ. Киев потерял более 585 бойцов, также ликвидированы три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Ранее подразделения российских войск вошли в село Удачное в западной части ДНР, расположенное в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.