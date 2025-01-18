Вашингтон, 18 января, 2025, 14:38 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в субботу, 18 января, сообщил о выпуске своей шуточной криптовалюты (мемкоина).

Соцсеть Х/@realDonaldTrump

«Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — написал Трамп на своих страницах на платформе Truth Social и в соцсети X (бывший Twitter).

Мемкоин — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки. Названия и внешний вид мемкоинов зачастую отсылают к интернет-мемам.

Трамп приложил к своему посту ссылку, которая ведёт на страницу под названием Trump Meme. Там предлагается приобрести мемкоин.

Некоторые подписчики Трампа предположили, что его аккаунты были взломаны, однако сообщения так и не были удалены.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году, в период прошлого пребывания на посту президента США, Трамп критиковал криптовалюты. Он заявлял, что не считает их деньгами. Трамп отмечал, что биткоин ненадёжен, а его использование может способствовать преступной деятельности.

В то же время в июле 2024 года, в период предвыборной кампании, Трамп выразил намерение превратить США в «биткоин-сверхдержаву». Он заявил, что страна должна заняться производством биткоинов, если эта цифровая валюта станет «определяющей». Также он объявил о желании создать стратегический резерв биткоинов.

В сентябре 2024 года перед своим митингом Трамп посетил криптобар PubKey в Нью-Йорке, где угостил посетителей бургерами и расплатился биткоинами. Он потратил $998,70 на несколько десятков бургеров. В ноябре того же года Трамп предложил выплатить $35 трлн в криптовалюте для погашения государственного долга США.