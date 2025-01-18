Берлин, 18 января, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Россия увеличила военное производство и наращивает запасы на оружейных складах. Об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг газете Welt am Sonntag.

Станислав Красильников/ТАСС

По его словам, с каждым месяцем у российской армии появляется всё больше танков, боеприпасов, ракет и беспилотников.

«Производство растёт, запасы на складах растут», — подчеркнул Фройдинг.

Ссылаясь на источники в силовых кругах, издание отмечает, что Россия стремится компенсировать потери в вооружениях и людях из-за боевых действий на Украине, а также способна нарастить резервы на ряде направлений.

«Россия обладает впечатляющей численностью войск и разнообразной мощной техникой», — констатировала председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии Германии (СвДП).

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что российская армия успешно действует на поле боя благодаря повышению возможностей оборонной сферы. В частности, за счёт наличия техники войска продвигаются на линии боевого соприкосновения, уточнил он.

Согласно ежегодному рейтингу военной мощи Global Firepower, в 2025 году Россия остаётся на второй позиции, уступая только США.