Таллин, 18 января, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Идея о закрытии российско-эстонской границы выглядит неразумной. Об этом заявил глава МВД республики Лаури Ляэнеметс в беседе с местной телерадиокомпанией ERR.

Петр Ковалев/ТАСС

13 января эстонская оппозиционная партия Isamaa во главе с Урмасом Рейнсалу инициировала законопроект о закрытии границы с Россией. Лидер политической силы обосновал это несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и её стран-союзниц.

«Вопрос только в том, сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит. Может ли закрытие границы привести к ещё большему натиску приезжих, как в Польше или какой-нибудь другой стране? Мы не знаем. Но если это произойдёт, мы должны учитывать, что нам потребуется тратить на это ресурсы безопасности. Это будет иметь очень большие издержки для общества. Разумно ли это? Нет, не разумно», — отметил Ляэнеметс.

При этом глава ведомства уточнил, что сценарий закрытия границы с Россией уже проработан в Таллине.

Как передавало ИА Регнум, 15 января начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги также заявил, что в настоящее время отсутствует какая-либо угроза, исходящая от России, которая бы потребовала закрытия государственной границы.

17 января ERR сообщила, что граждане России и Финляндии массово распродают ранее приобретённую недвижимость в Эстонии. В материале уточняется, что в столичном уезде Харьюмаа в течение 2024 года граждане России и Финляндии суммарно продали 352 квартиры, а купили лишь 83. Также отмечено, что такая динамика во многом вызвана нестабильной ситуацией на местном рынке аренды жилья, в связи с чем продажа жилья, ранее купленного с инвестиционной целью, выглядит выгоднее.