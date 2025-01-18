Мытищи, Московская область, 18 января, 2025, 14:14 — ИА Регнум. В подмосковных Мытищах поезд сбил несовершеннолетнего, сообщили 17 января в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

«Утром 16 января 2025 года на железнодорожной станции Строитель Ярославского направления Московской железной дороги в Московской области во время перехода в неположенном месте произошло смертельное травмирование несовершеннолетнего поездом», — сказано в сообщении ведомства.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как передавало ИА Регнум, в Московской области электропоезд насмерть сбил подростка 2007 года рождения. Это произошло на 82-м километре платформы Загорянская на Ярославском направлении. При осмотре места происшествия удалось выяснить, что подросток переходил пути перед пребывающим поездом. Предположительно, он был в наушниках.

Ранее 19-летняя девушка попала под поезд, переходя железнодорожные пути в неположенном месте у станции Волковская в Санкт-Петербурге. Она переходила дорогу в наушниках и не слышала приближения поезда. Машинист пытался предотвратить столкновение. Пострадавшей ампутировали ноги.