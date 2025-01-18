В Мытищах несовершеннолетний попал под поезд
Мытищи, Московская область, 18 января, 2025, 14:14 — ИА Регнум. В подмосковных Мытищах поезд сбил несовершеннолетнего, сообщили 17 января в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Утром 16 января 2025 года на железнодорожной станции Строитель Ярославского направления Московской железной дороги в Московской области во время перехода в неположенном месте произошло смертельное травмирование несовершеннолетнего поездом», — сказано в сообщении ведомства.
От полученных травм пострадавший скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как передавало ИА Регнум, в Московской области электропоезд насмерть сбил подростка 2007 года рождения. Это произошло на 82-м километре платформы Загорянская на Ярославском направлении. При осмотре места происшествия удалось выяснить, что подросток переходил пути перед пребывающим поездом. Предположительно, он был в наушниках.
Ранее 19-летняя девушка попала под поезд, переходя железнодорожные пути в неположенном месте у станции Волковская в Санкт-Петербурге. Она переходила дорогу в наушниках и не слышала приближения поезда. Машинист пытался предотвратить столкновение. Пострадавшей ампутировали ноги.