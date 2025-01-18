Москва, 18 января, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России утром 18 января нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

РИА Новости

Поражено было в том числе киевское конструкторское бюро «Луч». Удар стал ответом на обстрелы ракетами ATACMS с территории Украины по Белгородской области, сказано в сообщении.

«В ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооружёнными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «НЕПТУН» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», — отметили в Минобороны.

Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 17 января в Минобороны проинформировали, что с территории Украины по Белгородской области был нанесён удар шестью ракетами ATACMS. Средства ПВО отбили атаку, жертв и разрушений не было. Минобороны пообещало принять меры по нанесению ответного удара.

Утром 18 января украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде городов. По данным подполья, во временно оккупированном Запорожье были поражены цеха завода «Мотор Сич». Также сообщалось о взрывах в районе станции метро «Лукьяновская» в Киеве, рядом с которой располагается КБ «Луч».

В ночь на 14 января с территории Украины попытались атаковать Брянскую область западными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Все ракеты были уничтожены. Российское военное ведомство пообещало ответ на эти действия киевского режима, поддерживаемые Западом. Утром 15 января ВС РФ нанесли групповой удар по критически важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины. Назначенные цели были поражены. Удар стал ответом на атаки с территории Украины, заявили в Минобороны.