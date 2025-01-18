Стокгольм, 18 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Швеция направила в Латвию батальон численностью 550 человек. Об этом 18 января сообщил телеканал SVT.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

Отмечается, что это первая миссия для шведских военных в рамках НАТО. Шведских военных направили на передовую базу Camp Valdemar для усиления сухопутных сил Североатлантического альянса на границе с Россией.

По данным телеканала, переброску подразделения осуществили в условиях секретности — 250 военных и офицеров прибыли на морском пароме вместе с танками и боевыми машинами.

«Мы отправляется в страну, где царит мир, с задачей предотвратить войну. Мы здесь для того, чтобы сдерживать», — пояснил ответственный за коммуникацию Южно-Сконского полка, куда входит упомянутый батальон, Маркус Нильссон.

Всего в передовых силах НАТО, расположенных в Латвии, присутствуют военнослужащие из 14 стран военного блока.

Как сообщало ИА Регнум, на территории Латвии создаётся бригада НАТО, укомплектованная солдатами из Швеции, Канады, Дании и других стран: её общую численность планируется довести до 5 тыс. человек. Одновременно значительная часть территории страны отдана под полигоны, а граница с Россией застраивается забором и «засевается» противотанковыми «зубами дракона».

Шведское издание Expressen в октябре сообщило, что около 600 шведских военных ждут приказа отправиться в Латвию. Отмечалось, что с начала 2025 года Южно-Сканский бронетанковый полк P7 шведской армии почти в полном составе отправят через Балтийское море вместе с танками, боевыми машинами и бронетранспортёрами, чтобы присоединиться к базе НАТО в городе Адажи под Ригой.

Основная задача групп ― действовать как сдерживающий фактор возможного нападения России на одну или несколько ближайших к России стран НАТО. Это будет первое развертывание шведских военных в составе НАТО за границей после вступления Швеции в эту организацию.

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен 26 декабря заявил, что Швеция и Финляндия капитулируют в случае прямого столкновения НАТО с Россией. По его мнению, если дело дойдёт до вооружённого конфликта в Северной Европе, то никакой сухопутной войны с Россией не произойдёт, а будут лишь потерпевшие поражение страны.

Финляндия, Латвия и Эстония признали неспособность противостоять России самостоятельно.