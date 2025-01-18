Бразилиа, 18 января, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп будет стремиться укрепить сотрудничество с Бразилией и другими странами Латинской Америки, наращивая инвестиции в регион для сдерживания экономического влияния КНР в Латинской Америке, отметили в своей публикации в субботу, 18 января, обозреватели бразильской газеты Folha de S. Paulo.

Global Look Press/Ron Sachs/ZUMAPRESS.com

Ссылаясь на источники в руководстве страны, они отметили, что Трамп, как ожидается, не будет стремиться к конфронтации с Бразилией, хотя ранее избранный президент США и заявлял, что введёт торговые пошлины в 100% на товары из стран БРИКС, если они решат создать новую валюту или отказаться от использования доллара.

Трамп не делал никаких выпадов в адрес президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, отметили также авторы.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года избранный президент США провёл встречу с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Милей стал первым иностранным лидером, с которым Трамп провёл переговоры после своей победы на выборах.

Одной из задач администрации Трампа будет сохранение влияния США в Латинской Америке и пересмотр отношений с регионом, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков. Вашингтон выделяет латиноамериканским странам миллиарды долларов, однако эффект получается скорее обратным — местные власти деньги принимают, но помогать Вашингтону не спешат, указывал эксперт.

15 января на слушаниях в сенате США кандидат на пост главы ЦРУ и бывший глава национальной разведки страны Джон Рэтклифф заявил, что разведка США должна сосредоточиться на Китае как главной угрозе для Вашингтона.