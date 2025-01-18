ДНР, 18 января, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Масштабы разрушений в Курахово сопоставимы с ситуацией в другом городе ДНР Авдеевке. Об этом заявил 18 января глава региона Денис Пушилин.

Кадр из видео

По его словам, населённый пункт, который он осматривает, пострадал не так, как Угледар.

«В целом ситуация такая: есть и целые дома, есть практически целые, есть уничтоженные. Но в целом можно говорить, что получше на порядки, чем в Угледаре. Наверное, сопоставимо с Авдеевкой. Это предварительная оценка», — сказал Пушилин в видеообращении в своём Telegram-канале.

Ранее глава ДНР прибыл в Курахово, чтобы оценить там обстановку.

Как передавало ИА Регнум, 6 января российские войска полностью освободили Курахово. В Минобороны отмечали, что при освобождении города ВСУ потеряли более 12 тыс. бойцов — 80% личного состава на этом направлении.

Курахово является наиболее крупным населённым пунктом в юго-западной части Донбасса. С севера его защищало водохранилище, что ограничивало возможность продвижения штурмовиков Вооружённых сил РФ. В совокупности город удерживали 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. военных ВСУ.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заметил, что после того, как российские войска освободили Курахово, украинская армия лишилась важнейшего логистического узла на южнодонецком направлении.

13 января появилась информация, что Вооружённые силы РФ эвакуируют из этого города оставшихся мирных жителей. Местные жители рассказали, что до освобождения, пока Курахово находился под контролем Киева, там творился беспредел.