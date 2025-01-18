Вашингтон, 18 января, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп планирует приступить к реализации своего предвыборного обещания по массовой депортации нелегалов сразу же после инаугурации. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Qian Weizhong/VCG/Visual China G/ТАСС

В издании сообщили, что первый рейд, направленный на выдворение нелегалов из Соединённых Штатов, начнётся утром 21 января в Чикаго. По информации от источников, в нём примут участие до 200 сотрудников американской Службы иммиграционного и таможенного контроля. Уточняется, что их действия будут направлены в первую очередь на выдворение иностранцев с криминальным прошлым.

В газете также добавили, что после Чикаго рейды пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами.

Как передавало ИА Регнум, в ходе предвыборной гонки Трамп неоднократно обещал, что в случае победы закроет южную границу США и остановит поток нелегалов из Мексики. Также он заявлял, что при избрании начнёт самую масштабную в истории страны депортацию иностранцев.

2 января Трамп назвал уходящего президента США Джо Байдена худшим президентом в истории Соединённых Штатов из-за его мягкой миграционной политики. По словам республиканца, политика Байдена привела к тому, что радикальный исламский терроризм и иные формы насильственных преступлений стали настолько ужасными в США, что в это трудно поверить.