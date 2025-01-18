Иркутск, 18 января, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Два водителя погибли, один пострадал при столкновении трёх большегрузов на трассе в Иркутской области, сообщила 18 января пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

МЧС России

«На 1259-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись три грузовика. К сожалению, два водителя погибли. Ещё один передан врачам», — сказано в публикации ведомства.

В пресс-службе добавили, что на месте работают 12 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.

Ранее два человека погибли и ещё шестеро пострадали в Иркутской области в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего из Братска в Тулун.

Как передавало ИА Регнум, в Москве произошло массовое ДТП с участием КамАЗа, автобуса и трёх автомобилей. Водитель грузовика проехал перекрёсток на запрещающий движение сигнал, инициировав столкновение с автобусом и тремя автомобилями. В результате аварии пострадали 10 человек.