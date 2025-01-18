Москва, 18 января, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Приказ о ликвидации 20 городских управлений прокуратуры подписал 17 января генеральный прокурор России Игорь Краснов. Об этом сообщило RTVI со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В связи с «оптимизацией штатных расписаний» ликвидируются прокуратуры в Барнауле, Астрахани, Брянске, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Новокузнецке, Кирове, Курске, Оренбурге, Владивостоке, Тольятти, Саратове, Ставрополе, Томске, Туле, Тюмени, Хабаровске, Чебоксарах и Ярославле.

«Общая численность указанных прокуратур 327 человек», — говорится в сообщении.

Руководителям региональных прокуратур предстоит в ближайшее время перераспределить сотрудников городских управлений. По информации ГТРК «Самары», Генпрокуратура меняет подход «к формированию городских прокуратур в зависимости от численности населения».

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года генпрокурор Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров — руководителей трёх окружных прокуратур и нескольких районных ведомств. Отмечалось, что отставки связаны с ротацией кадров.