Иркутск, 18 января, 2025, 13:33 — ИА Регнум. В Приангарье при переправе через реку Лену гружёный полуприцеп лесовоза провалился под лёд. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он добавил, что ледовую переправу из-за этого временно закрыли для движения транспорта.

Глава региона уточнил, что инцидент произошёл в Качугском районе на севере Приангарья вечером 17 января вблизи ледовой переправы Верхоленск ― Магдан, которую открыли несколько дней назад.

«На переправе действует ограничение ― 30 тонн. Водитель, несмотря на наличие запрещающих знаков, выехал на акваторию реки Лена. Произошел провал оси полуприцепа, груженного лесом», ― написал глава региона в Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших. Движение автотранспорта после произошедшего осуществляется в объезд.

Кобзев отметил, что из-за теплой зимы на реках Приангарья процесс образования льда в этом году проходит медленно, выезд на лед, в нарушение правил, установленных сотрудниками МЧС, опасен.

Как сообщало ИА Регнум, в Прионежском районе Карелии 6 января шесть снегоходов провалились под лёд озера. Это произошло вблизи турбазы «Авиаретро» на Кончезере. Всех удалось спасти. Одиннадцать человек оперативно доставили на берег к турбазе, они живы и здоровы.

Утром 18 января автомобиль, в котором находись пять человек, упал в реку на юге Москвы. По предварительным данным, на Нагатинской набережной водитель автомобиля совершил наезд на препятствие и упал в водоём. Никто не пострадал.