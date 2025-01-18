Донецк, 18 января, 2025, 13:34 — ИА Регнум. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394-го Краснознамённого мотострелкового полка, освободившего населённый пункт Времевка в ДНР, сообщила в субботу, 18 января, пресс-служба военного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении Времевки подразделениями группировки войск «Восток».

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394 Краснознамённого мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, также 18 января в военном ведомстве сообщили об освобождении населённого пункта Петропавловка в ДНР. Во Времевке штурмовики ВС РФ зачистили около 600 зданий.

Кроме того, утром 18 января Вооружённые силы России в ответ на обстрелы ракетами ATACMS с территории Украины нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса киевского режима, поразив в том числе конструкторское бюро «Луч» в Киеве, отмечалось в сообщении.

Также пресс-служба проинформировала, что ВС РФ в минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам противника и цеху сборки дронов.

11 января Белоусов поздравил военных 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением населённого пункта Шевченко в ДНР. В районе данного населённого пункта располагаются крупнейшие литиевые месторождения.