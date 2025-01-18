Вашингтон, 18 января, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о выпуске собственной шуточной криптовалюты. Об этом он написал в соцсети Truth Social и в соцсети X.

gettrumpmemes.com

«Выпущен мой новый официальный трамповский мемкоин», — написал он.

После этого многие пользователи не поверили, что публикации действительно сделал Трамп, и подумали, что его взломали. Однако спустя несколько часов в обеих соцсетях республиканца данные публикации не были удалены.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября, за день до президентских выборов в США, Трамп на встрече со своими сторонниками предложил выплатить 35 трлн долларов в криптовалюте для погашения государственного долга. Вскоре после этого стоимость биткоина впервые выросла до 76 тыс. долларов.

Ранее Трамп также заявлял, что планирует превратить США в «криптостолицу планеты» и «биткоин-сверхдержаву». Он подчеркнул, что биткоин должны производить в США, если эта валюта начнёт определять будущее мира. Политик также проинформировал о планах создать «стратегический резерв» криптовалюты в случае, если он изберётся на второй президентский срок.