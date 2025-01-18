Москва, 18 января, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии главным внештатным эндокринологом Минздрава Иваном Дедовым. Об этом сообщили 18 января в Кремле.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Глава ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», главный внештатный эндокринолог Минздрава РФ Иван Дедов во время встречи с Владимиром Путиным

«Иван Иванович, в этом году 100 лет Вашему центру», — напомнил российский лидер, обращаясь к академику в начале разговора.

Дедов, свою очередь, рассказал президенту историю создания центра. Также, по его словам, благодаря поддержке Путина НМИЦ сейчас стал учреждением мирового уровня.

Академик уточнил, что центр принимает 150 тысяч пациентов амбулаторно и 25 тысяч — стационарно. Дедов добавил, что учреждение занимается лечением всего спектра патологий в области эндокринологии.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Путин уже встречался с НМИЦ эндокринологии. Дедов проинформировал его об итогах Международного конгресса эндокринологов. Он также рассказал президенту об исследованиях, касающихся реакции иммунной системы на клетки организма.