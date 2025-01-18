Москва, 18 января, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Американская разведка опровергла предположения, что причиной головной боли у дипломатов США в Гаване был стрекот сверчков, и выступила с новой версией, согласно которой дипломаты стали жертвами применения «энергетического оружия», сообщила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Christian Hütter/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Она напомнила, что ранее в качестве версий причин головной боли выдвигались сначала стрекот сверчков из семейства короткохвостых Anurogryllus Celerinictus, а затем частые стрессы на работе. Теперь же выдвинута ещё одна версия, отметила официальный представитель МИД в своём Telegram-канале.

«И вновь главной причиной головной боли у американских дипломатов стало «загадочное оружие, использованное иностранным противником». Независимая группа экспертов, созванная разведывательным сообществом, предположила, что «энергетическое оружие может использовать импульсную электромагнитную энергию, особенно в радиочастотном диапазоне», — написала Захарова.

Она намекнула на другую возможную причину проблем американских дипломатов, использовав в тексте зачёркнутые слова «некачественный ром» и «похмелье».

Как передавало ИА Регнум, власти США ранее начали расследовать последствия акустической атаки, которая якобы произошла в Гаване в 2017 году. Они заявляли, что «гаванский синдром» якобы наблюдается у некоторых граждан США и в других странах мира.

Расследование ЦРУ причины так называемого гаванского синдрома не увенчалось успехом, однако вопреки зашедшей в тупик проверке Запад продолжает подозревать Россию, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Джозеф Тёрнер.