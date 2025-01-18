Челябинск, 18 января, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Житель Челябинска прыгнул с балкона во время пожара в жилом доме, после чего поймал сына, которого с целью спасения скинула мать ребёнка. Об этом сообщило 18 января Главное управление МЧС РФ по Челябинской области.

МЧС Челябинской области

«Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже челябинской многоэтажки по улице Пожарского», — уточнило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

Отмечается, что пожарные эвакуировали мать мальчика из опасной зоны, используя трёхколенную лестницу. Ребёнка направили в больницу для осмотра. Его госпитализация не потребовалась.

По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за игры мальчика со спичками в квартире. Возгорание, которое охватило площадь в 10 кв. м, удалось ликвидировать.

Для борьбы с пожаром МЧС привлекло 10 специалистов и три единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 января в Самаре сгорело общежитие. Пожарные спасли 40 человек, включая пятерых детей. Из здания были эвакуированы 96 жильцов. Жертвами инцидента стали два человека.

5 января в посёлке Кильмезь в Кировской области вспыхнул пожар в многоквартирном доме. В результате происшествия погибли восемь человек. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

7 января два человека погибли и ещё трое пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в одном из многоквартирных домов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В двухкомнатной квартире произошло возгорание на площади 30 кв. м.