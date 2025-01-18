Москва, 18 января, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Российский певец Александр Буйнов опроверг информацию о его госпитализации из-за травмы позвоночника, которая ранее распространилась в СМИ.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Александр Буйнов

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что врачи провели экстренную операцию Буйнову в конце прошлого года. По информации канала, артист получил травму позвоночника. В публикации утверждается, что в конце декабря 74-летний артист пожаловался медикам на сильные боли в спине и ногах при ходьбе. Врачи провели обследование и диагностировали пациенту травму позвоночника в районе поясницы.

«Эти «журналисты» упорно пытаются навязать народу своё жёлтое, бездоказательное мнение. Я свеж и спел, как поётся в моей песне», — рассказал он в беседе с ТАСС.

10 января Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что актёра и певца, народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. Отмечалось, что причиной этого стала ишемическая болезнь сердца. Однако вскоре его сын Сергей Боярский опроверг эту информацию, заявив, что актёр проходил в больнице плановую КТ.