Тула, 18 января, 2025, 12:48 — ИА Регнум. На автодороге в Тульской области маршрутка с пассажирами попала в ДТП. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

МЧС России по Тульской области

Уточняется, что на 61-м километре автодороги Тула ― Белев маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем.

«Шесть человек госпитализированы, ещё четверым оказана медицинская помощь на месте», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

МЧС России по Тульской области

Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавших, которые оказались зажаты в транспортных средствах после удара.

МЧС России по Тульской области

Как передавало ИА Регнум, 12 января три человека погибли из-за опрокидывания рейсового автобуса на трассе Донецк — Харцызск — Амвросиевка возле Иловайска. По предварительным данным, водитель не рассчитал скорость с учётом погодных условий, в результате чего автобус через встречную полосу вылетел с дороги и опрокинулся. В результате аварии три пассажира погибли и 33 получили травмы различной степени тяжести. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

Вечером 8 января на трассе в Суровикинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легковых автомобилей Opel Corsa, Volvo S и Lada 210 740. В результате один человек погиб и ещё шестеро, включая двоих детей, пострадали.