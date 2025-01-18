Москва, 18 января, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Российские штурмовые подразделения зачистили в освобождённом от Вооружённых сил Украины (ВСУ) населённом пункте Времевка Донецкой Народной Республики около 600 зданий, сообщили 18 января в Минобороны РФ.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ и установив государственный флаг Российской Федерации на одном из зданий по улице Партизанская», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Как отметили в Минобороны, залогом продвижения российских подразделений стали грамотное управление, самоотверженность, а также слаженная работа штурмовых групп, расчётов артиллерии, FPV-дронов и беспилотной авиации.

Всего за прошедшую неделю российские бойцы освободили в зоне проведения специальной военной операции восемь населённых пунктов: Шевченко, Терны, Песчаное, Украинку, Нескучное и Славянку в ДНР, а также населённый пункт Калиново Харьковской области.

Ранее ИА Регнум передавало, что российские штурмовики Восточной группировки войск при освобождении Нескучного зачистили около 400 зданий.

С начала проведения СВО уничтожены 652 самолёта, 283 вертолёта, 40 726 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 658 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 764 орудия полевой артиллерии и миномёта, 30 459 единиц специальной военной автомобильной техники.