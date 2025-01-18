ДНР, 18 января, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прибыл в освобождённый от Вооружённых сил Украины (ВСУ) город Курахово. Об этом он сообщил в видеообращении в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Дениса Пушилина. Кадр из видео Глава ДНР Денис Пушилин в Курахово

«Наше Курахово. Освобождённое Курахово. У нас сейчас есть возможность посмотреть, что на самом деле осталось от города», — отметил он.

Пушилин уточнил, что, несмотря на масштабные разрушения и сохранение опасности ударов со стороны ВСУ, уже выстраиваются планы по восстановлению города.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942063" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 6 января подразделения Южной группировки войск полностью освободили Курахово. При освобождении города противник потерял более 12 тыс. бойцов — 80% личного состава на данном направлении, отмечали в Минобороны.

Курахово является наиболее крупным населённым пунктом в юго-западной части Донбасса. С севера его защищало водохранилище, что ограничивало возможности российских штурмовиков. В совокупности город удерживали 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. военных ВСУ.