Москва, 18 января, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по украинским военным аэродромам и производственной площадке, где собирались дроны. Об этом сообщило 18 января Минобороны РФ в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

Авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах, говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 83 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — добавили в ведомстве.

Кроме того, российские военные применили высокоточное оружие для группового удара по объектам украинского ВПК, отвечая на обстрелы ВСУ Белгородской области американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. В частности, в Киеве поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и реактивные снаряды к системе залпового огня «Ольха».

Общие потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1530 военных. Наибольшие потери противник понёс в зоне действия российских воинских группировок «Запад» и «Центр» — 470 и 585 бойцов соответственно. Бойцы группы «Центр» освободили в ДНР населённый пункт Петропавловка.

Группировки ВС России «Север», «Юг», «Восток» и «Днепр» нанесли ВСУ потери в количестве 30, 245, 135 и 65 бойцов соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.