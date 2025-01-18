Москва, 18 января, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Сулейман Точиев, который является родным братом Батухана Точиева — одного из обвиняемых в теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, имеет судимости за разбой, угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

Григорий Сысоев/РИА Новости Батухан Точиев

В 2019 году Сулейман Точиев был приговорён к двум годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. В ходе расследования было установлено, что он в ходе ссоры ударил другого мужчину «предметом, похожим на нож».

Потерпевший получил ранение правой половины грудной клетки. Кроме того, была задета брюшная полость. Подсудимый полностью признал вину, принёс извинения потерпевшему и добровольно возместил ему материальный ущерб, а также моральный вред.

Кроме того, Точиев дал согласие рассматривать его дело в особом порядке, что позволило ему рассчитывать на смягчение наказания. В 2022 году, по данным следствия, организованная группа, в составе которой действовал Сулейман Точиев, похитила у двух человек денежные средства и мобильные телефоны. Кроме того, банда угнала автомобиль.

Изначально суд в Томске приговорил Точиева к девяти годам колонии строго режима за разбой и угон, совершённые в составе организованной группы. Мужчина заключил досудебное соглашение и признал свою вину.

Это решение обжаловали, после чего приговор отменили. Дело было отправлено на новое рассмотрение. В декабре 2024 года суд назначил Сулейману Точиеву наказание в виде восьми лет и девяти месяцев колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в силу.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 17 декабря на юго-востоке Москвы прогремел взрыв, в результате которого погибли Игорь Кириллов и его помощник подполковник Илья Поликарпов. Бомба была заложена в электросамокат. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

18 декабря по подозрению в совершении преступления задержали Ахмаджона Курбонова, который признал вину и заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб. Он уточнил, что кураторы пообещали выдать ему вознаграждение в 100 тыс. долларов и оказать помощь в выезде в ЕС. 19 декабря суд арестовал Курбонова на два месяца.

16 января суд в Москве арестовал еще двоих фигурантов дела. Ими оказались Рамазан Падиев и Батухан Точиев, которые пробудут под стражей как минимум до 17 февраля. По версии следствия, в ноябре 2024 года мужчины по указанию пока не установленного лица арендовали для Ахмаджона Курбонова комнату в хостеле в Подмосковье, в которой он должен был укрыться после совершения теракта.