Москва, 18 января, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России освободили населённые пункты Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), проинформировал 18 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Петропавловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что на указанном направлении российские военные поразили семь механизированных бригад ВСУ. Киев потерял более 585 бойцов, также ликвидированы три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Времевка. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь и Великая Новосёлка в ДНР.

Ранее ИА Регнум передавало, что российские военные за прошедшую неделю освободили в зоне проведения специальной военной операции восемь населённых пунктов: Шевченко, Терны, Песчаное, Украинку, Нескучное и Славянку в ДНР, а также населённый пункт Калиново Харьковской области.

Всего с начала проведения СВО уничтожены 652 самолёта, 283 вертолёта, 40 726 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 658 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 764 орудия полевой артиллерии и миномёта, 30 459 единиц специальной военной автомобильной техники.