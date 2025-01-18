Вена, 18 января, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Лидер Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, которого ранее пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, заявил в комментарии газете Heute, что не поедет на мероприятие в Вашингтоне.

C. Stadler/Bwag Герберт Кикль

«Сначала Австрия — и в этом случае для меня это именно так. Я желаю Дональду Трампу на посту президента США много сил, храбрости и энергии для множества вызовов, которые ожидают его на родине. Однако моё место сейчас здесь, на моей родине — в Австрии», — сказал Кикль.

Как пояснил Кикль, такое решение связано с продолжающимися в Вене коалиционными переговорами, которые проходят между АПС и Австрийской народной партией (АНП). Стороны обсуждают ключевые вопросы государственной политики. К этому моменту уже достигнута предварительная договорённость по бюджету. В планах — сократить расходы на 6,3 млрд евро, чтобы избежать санкций со стороны Еврокомиссии.

Церемония инаугурации избранного президента США намечена на 20 января 2025 года. Отвечающая за её организацию команда избранного главы Белого дома пригласила ряд высокопоставленных иностранных гостей.

Как передавало ИА Регнум, лидер КНР Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию избранного главы Белого дома. Вместо него будет «высокопоставленная делегация». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также будет отсутствовать на мероприятии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что приглашение от Трампа на церемонию инаугурации российскому лидеру Владимиру Путину не направлялось.