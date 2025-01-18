Бразилиа, 18 января, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Полноправное членство Индонезии в БРИКС очень встревожило США, которые применят в отношении нового участника свои типичные приёмы дестабилизации. Об этом заявил бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар в беседе с «РИА Новости».

Agung Kuncahya B/Zuma/TASS

«США ужасает то, что самая важная страна Юго-Восточной Азии, зоны бурного роста, теперь полноправный член БРИКС с правом голоса как у изначальных членов», — сказал Эскобар.

Он выразил мнение, что теперь американские спецслужбы, стремящиеся подорвать это объединение, выберут своей целью Индонезию.

Эта и другие участники БРИКС, а также желающие сблизиться с объединением страны будут объектами «кампаний по дестабилизации, попыток цветных революций, гибридных атак разных видов», так как угрожают доминированию американской империи, особенно в мировой финансовой системе, пояснил Эскобар.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января министерство иностранных дел Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в межгосударственном объединении БРИКС, сообщило о вступлении Индонезии в объединение в качестве полноправного члена. Кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года в рамках процесса расширения состава полноправных членов. В связи с проведением президентских выборов в 2024 году Индонезия официально сообщила о своей заинтересованности в присоединении к БРИКС только после формирования нового правительства.

Ранее МИД РФ сообщил, что с 1 января 2025 года девять стран-партнёров присоединятся к БРИКС. Это Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. При этом приглашения войти в категорию партнёров были направлены ещё четырём странам.