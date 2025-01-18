Минск, 18 января, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Осуждённый за попытку захвата власти и организацию заговора против президента Белоруссии Александра Лукашенко Юрий Зенкович появился в эфире местного телеканала ОНТ как эксперт.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Юрий Зенкович

Зенкович дал интервью телеканалу ОНТ, в титрах он был подписан как «американский адвокат, политолог, эксперт». При этом интерьер на фоне напоминал не тюремную камеру, а гостиничный номер.

Зенкович также появлялся в эфире белорусского ТВ в сентябре 2024 года. Тогда он просил у Лукашенко о помиловании.

Зенковича задержали в Москве в 2021 году после слов Лукашенко о том, что на него готовилось покушение. Вскоре суд вынес ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Двое его сообщников Александр Федут и Григорий Костусев получили по десять лет.

В ноябре 2022 года адвокатам обвинённых не удалось добиться изменения ранее вынесенного приговора. При рассмотрении апелляционных жалоб Верховный суд оставил в силе предыдущее решение Минского областного суда.

18 января Лукашенко помиловал 23 человека, которые ранее были осуждены за совершение преступлений экстремистской направленности. Данное решение принято, исходя из принципов гуманизма, отметили в Telegram-канале «Пул Первого».