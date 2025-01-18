Киев, 18 января, 2025, 11:50 — ИА Регнум. В Киеве после воздушных ударов значительные повреждения получило административное здание. Об этом 18 января сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Li Dongxu/XinHua/Global Look Press Киев

«Есть частичное разрушение административного здания», ― говорится в публикации службы в Telegram-канале.

При этом не уточняется, о каком именно здании идёт речь.

В госслужбе уточнили, что попадание произошло рано утром. В настоящее время на месте работают 84 спасателя и 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Киева 18 января.

Как передавало ИА Регнум, в столице Украины ранним утром 18 января объявили воздушную тревогу. Киевлян предупредили об опасности с воздуха в 05:54 мск.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), были слышны взрывы. После этого в нескольких районах города пропало водоснабжение. Кроме того, по словам мэра, в результате взрывов получил повреждения вход на станцию метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе Киева, её закрыли для пассажиров на вход и выход.

Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, утром 18 января сирена воздушной тревоги звучала в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, на территории Запорожской области, контролируемой ВСУ.

Ночью 18 января режим воздушной тревоги действовал в десяти областях Украины. В Киевской области сирены взвыли в 00:42 мск, в Одесской — на две минуты раньше. Об угрозе также предупреждали население Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областей.