Вологда, 18 января, 2025, 11:46 — ИА Регнум. В Вологодской области между четырьмя мужчинами, перебравшими алкоголя, завязалась ссора. Один из них схватил замороженную куриную грудку и несколько раз ударил ею 35-летнего слесаря. Мужчина скончался, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

14 января в полицию города Бабаево Вологодской области поступил звонок. Мужчина на другом конце провода признался, что совершил убийство, и попросил сотрудников приехать на место.

«На месте было обнаружено тело 35-летнего мужчины с гематомами на лице. А также трое мужчин в окружении пустых бутылок из-под алкоголя. Всех троих задержали», — сообщил собеседник.

В ходе допроса правоохранители выяснили, что произошло 13 января. По словам задержанных, они встретились большой компанией, чтобы отдохнуть. Во время застолья у 23-летнего Алексея Х. возник спор с 35-летним слесарем Александром. Когда аргументы закончились, Алексей ударил ногой Александра, после чего тот упал.

«К упавшему подскочил друг Алексея 40-летний Вадим Замесов, который стал добивать упавшего замороженной куриной грудкой. Протрезвев к утру, мужчины обнаружили, что их товарищ мёртв, и вызвали полицию», — рассказали задержанные на допросе.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 24-летний сотрудник молочного комплекса в Омской области погиб после того, как корова ударила копытом в стену.