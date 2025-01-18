Москва, 18 января, 2025, 11:32 — ИА Регнум. Для жителей Украины выпустили инструкцию с советами о том, как обезопасить себя от принудительной мобилизации сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК ― территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине. — Прим. ред.).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Инструкция ― как сохранить себе жизнь, советы жителям территорий, пока ещё подконтрольных киевскому режиму», ― документ с таким названием опубликовал Telegram-канал подполья «Дозор».

Подпольщики отметили, что лучшей рекомендаций станет деактуализировать себя.

«Вы не должны жить в квартире, где вы прописаны или когда-либо были прописаны. Поселитесь по новому адресу, живите тихо, не ссорьтесь с соседями», ― говорится в инструкции.

Также гражданам посоветовали по согласованию с соседями установить межэтажную металлическую дверь, камеры наблюдения и вывести веб-камеру в парадную, чтобы видеть, кто стоит на лестнице. Кроме того, стоит перевести деньги в криптовалюту или снять их. Это поможет избежать ареста счетов и списания средств.

Подпольщики рекомендовали не говорить по мобильному телефону, не обновлять никакие данные о себе и реже выходить на улицу.

«Все ваши социальные сети должны быть на неактуальных номерах телефона», ― подчеркнули в инструкции.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст снизили с 27 до 25 лет.

Сообщения о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте в украинской прессе появляются ежедневно. Также сообщается о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны и о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Украинское издание «Страна. ua» 16 января сообщило, что жители Закарпатской области Украины устроили бунт против мобилизации. На опубликованных кадрах ― сельская дорога, заставленная автомобилями полицейских и Нацгвардии, и патрули вооружённых автоматами правоохранителей на улицах. Между машинами полицейских ходили женщины, которые возмущались тем, что граждан насильно отправляют на фронт.