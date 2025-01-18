Петропавловск-Камчатский, 18 января, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Работу кабинета компьютерной томографии в Камчатском онкологическом диспансере приостановили на 30 дней из-за вспышки острого гепатита форм B и C среди пациентов учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Петропавловск-Камчатского городского суда.

Таисия Лисковец/РИА Новости

Согласно постановлению судьи, бюджетное учреждение в Петропавловске-Камчатском признано виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ. Назначено наказание в виде «административного приостановления деятельности в кабинете компьютерной томографии сроком на 30 (тридцать) суток».

Проверка выявила ряд нарушений в работе онкологического диспансера, касавшихся соблюдения санитарных правил и гигиенических норм.

Руководитель минздрава Камчатского края Александр Гашков 18 января сообщил, что заражение острыми формами вирусного гепатита В и С зафиксировано у 36 пациентов краевого онкологического диспансера.

«У каждого пациента отобраны анализы. Определённое количество пациентов уже прошло терапию», — сказал Гашков в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале правительства края.

Он добавил, что в онкодиспансере прошли проверки краевого Роспотребнадзора, к работе привлечены эксперты федерального уровня. Составлены списки пациентов, проходивших лечение в учреждении.

СК возбудил уголовное дело о халатности, повлёкшей причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В пресс-службе краевого управления ведомства отметили, что вследствие нарушений, допущенных работниками медучреждения, в 2024 году вирусным заболеванием заразились по меньшей мере девять человек.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года работу детского сада в Невском районе Санкт-Петербурга приостановили из-за выявления гепатита А.