Москва, 18 января, 2025, 11:24 — ИА Регнум. В Москве экстренно госпитализировали режиссёра советского фильма «Гардемарины, вперёд!» 89-летнюю Светлану Дружинину. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Алексей Никольский/РИА Новости Режиссёр Светлана Дружинина

«89-летнюю артистку положили в больницу с острым бронхитом на фоне рака лёгких. Она жаловалась на затруднённое дыхание, мокрый кашель, температуру и слабость. Её увезли в среднетяжёлом состоянии», — указано в публикации.

Уточняется, что за три дня в больнице медики сумели стабилизировать её состояние, и вскоре артистка была выписана из больницы.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что врачи провели экстренную операцию российскому певцу Александру Буйнову в конце прошлого года. По информации канала, артист получил травму позвоночника. В публикации утверждается, что в конце декабря 74-летний артист пожаловался медикам на сильные боли в спине и ногах при ходьбе. Врачи провели обследование и диагностировали пациенту травму позвоночника в районе поясницы.