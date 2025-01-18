* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 января, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Имущество рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) арестовано по решению суда в рамках дела о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщила 18 января пресс-служба прокуратуры Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«С учётом позиции Савёловской межрайонной прокуратуры наложен арест на имущество иноагента Алишера Моргенштерна», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под арест попали земельный участок и дом в городском округе Истра Московской области, которыми владеет музыкант, а также нежилое здание и три нежилых помещения.

Расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении Моргенштерна по материалам проверки прокуратуры, продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, ранее СК России предъявил Моргенштерну обвинение в нарушении закона об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По словам адвоката Сергея Жорина, рэпер вину не признаёт.

В список иноагентов Моргенштерн попал в мае 2022 года. За полгода до этого рэпер покинул Россию, поводом стали обвинения в продаже наркотиков через интернет. В ноябре 2023 года суд оштрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за непредоставление иноагентом сведений, требуемых по закону. В июне того же года ему назначили штраф в размере 40 тыс. рублей за неуказание в соцсетях статуса иноагента.