Москва, 18 января, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Российскому певцу Александру Буйнову в конце прошлого года врачи провели экстренную операцию. Об этом сообщил 18 января Telegram-канала Shot. По информации канала, артист получил травму позвоночника.

Известия/Александр Казаков

В публикации утверждается, что в конце декабря 74-летний артист пожаловался медикам на сильные боли в спине и ногах при ходьбе. Врачи провели обследование и диагностировали пациенту травму позвоночника в районе поясницы.

Такие травмы можно получить в результате резкого движения, падения или в случае тяжёлой нагрузки на спину. Декомпрессивно-стабилизирующую операцию провели уже на следующий день.

Перед новогодними праздниками его отпустили домой и посоветовали ему на две недели ограничить физическую нагрузку. Буйнову также рекомендовали заниматься лечебной физкультурой после окончания указанного периода.

Авторы сообщения отметили, что в настоящее время певец активно готовится к сольному концерту, который пройдёт весной 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья звезды эстрады 1990-х годов Андрея Губина. Уточнялось, что он пожаловался на постоянные боли в лице и теле. Губин заявил, что из-за этого не будет возвращаться на сцену.

В середине декабря стало известно, что актёр Василий Ливанов был экстренно госпитализирован в Москве. Ему потребовалась срочная операция из-за тромба в руке.