Брюссель, 18 января, 2025, 11:08 — ИА Регнум. В ноябре 2024 года страны Европейского союза (ЕС) вдвое нарастили объёмы импорта российских лекарств. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Согласно данным Евростата, в ноябре 2024 года ЕС закупил у России фармацевтическую продукцию на сумму 4,5 млн евро, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом большую часть импорта составили лекарственные препараты (3,2 млн евро).

Уточняется, что суммарно с января по ноябрь 2024 года Евросоюз приобрёл у России фармпродукции на 38,8 млн евро, что почти на 20% больше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на рост показателей, Россия занимает 23-е место по объёму поставок ЕС в данной отрасли.

Отмечено, что в тройке лидеров расположились Швейцария с объёмом импорта фармацевтической продукции в 3,13 млрд евро, далее идут США (3,09 млрд евро) и Великобритания (529 млн евро).

17 января американское издание Politico со ссылкой на данные статистической компании Kpler сообщило, что объёмы поставок российского газа в страны Евросоюза стали рекордными, несмотря на недавнюю остановку транзита голубого топлива через территорию Украины и постоянное ужесточение санкций. По данным аналитической компании, за аналогичный период 2023 года Евросоюз закупил 760,1 тыс. т СПГ, что говорит о росте импорта российского сырья примерно на 10%. Это полностью противоречит европейской политике по снижению зависимости от топлива из РФ и вызывает определённые опасения у лидеров ЕС.