Курск, 18 января, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Российские силы в Харьковской области уничтожили штурмовую группу Вооружённых сил Украины (ВСУ), превосходящую их по численности. Об этом 18 января сообщили в российских силовых структурах.

Станислав Красильников/РИА Новости

Уточняется, что группа состояла из восьми военных. Под удар украинские бойцы попали в окрестностях Глубокого.

Как рассказал в беседе с ТАСС представитель силовых структур, сначала по группе штурмовиков отработали операторы БПЛА, однако противнику удалось укрыться в погребе. Их уничтожил один из бойцов группировки российских войск «Север», который кинул в погреб рюкзак с противотанковыми минами ТМ-62 и подорвал противника.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения российских войск 18 января вошли в село Удачное в западной части Донецкой Народной Республики, расположенное в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.

Военный эксперт Андрей Марочко 18 января сообщил, что российские войска наступают у населённого пункта Новоегоровка в Луганской Народной Республике. ВСУ пытаются не допустить продвижения и захвата села, потому что тогда вся группировка, которая находится в этой агломерации, окажется в очень трудном положении, подчеркнул эксперт.

17 января стало известно, что боец Вооружённых сил России с позывным Судья в течение восьми дней оборонял блиндаж с одним из сослуживцев, после чего на протяжении 21 дня удерживал эту позицию в одиночку. Уроженец Дагестана Магомед Абдулаев служил в штурмовой роте 136-й бригады. Военнослужащий рассказал, что находился на передовой в 200 м от позиции Вооружённых сил Украины.