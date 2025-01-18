Автомобиль с пассажирами упал в реку на юге Москвы
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль с пассажирами упал в реку
Москва, 18 января, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Автомобиль, в котором находись пять человек, упал в реку на юге Москвы. Об этом сообщили 18 января в Главном управлении МВД России по российской столице.
«По предварительным данным, на Нагатинской набережной водитель автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим падением в водоём», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП.
По некоторым данным, в воду упал внедорожник Chevrolet. Это произошло примерно в 06:00 мск.
Как сообщало ИА Регнум, в мае в Санкт-Петербурге рейсовый автобус пробил ограждение на мосту через Мойку и упал в воду. В ДТП погибли три человека, ещё шестеро пострадали.
В сентябре грузовой автомобиль, ехавший по мосту в Нижнем Новгороде, пробил ограждение и упал в реку Оку. Информация о состоянии водителя фуры не приводилась.
В середине ноября в Санкт-Петербурге легковой автомобиль, в котором находились две женщины, рухнул в Дудергофский канал. Они выбрались из воды самостоятельно. От госпитализации женщины отказались. Спасатели достали автомобиль из канала при помощи автокрана.