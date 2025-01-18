Москва, 18 января, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Автомобиль, в котором находись пять человек, упал в реку на юге Москвы. Об этом сообщили 18 января в Главном управлении МВД России по российской столице.

Соцсети

«По предварительным данным, на Нагатинской набережной водитель автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим падением в водоём», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП.

По некоторым данным, в воду упал внедорожник Chevrolet. Это произошло примерно в 06:00 мск.

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Как сообщало ИА Регнум, в мае в Санкт-Петербурге рейсовый автобус пробил ограждение на мосту через Мойку и упал в воду. В ДТП погибли три человека, ещё шестеро пострадали.

В сентябре грузовой автомобиль, ехавший по мосту в Нижнем Новгороде, пробил ограждение и упал в реку Оку. Информация о состоянии водителя фуры не приводилась.

В середине ноября в Санкт-Петербурге легковой автомобиль, в котором находились две женщины, рухнул в Дудергофский канал. Они выбрались из воды самостоятельно. От госпитализации женщины отказались. Спасатели достали автомобиль из канала при помощи автокрана.