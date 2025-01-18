Минск, 18 января, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 23 человека, которые ранее были осуждены за совершение преступлений экстремистской направленности. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

РИА Новости/Табылды Кадырбеков

«Президент помиловал 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности. Все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись», — указано в публикации.

Уточняется, что среди помилованных 20 мужчин и три женщины. Большая часть из них старше 50 лет, имеет хронические заболевания или же имеет детей.

«Данное решение принято, исходя из принципов гуманизма», — также отмечено в материале.

В публикации добавили, что таким образом осуждённым была предоставлена возможность вернуться к нормальной жизни. При этом указано, что МВД республики обеспечит контроль за их правопослушным поведением.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии неоднократно подписывал указы о помиловании лиц, осуждённых за преступления экстремистской направленности. Так, 16 сентября в преддверии Дня народного единства в стране Лукашенко помиловал 37 человек, указав, что это решение стало жестом гуманности со стороны государства.

В ноябре глава государства помиловал 31 человека, в том числе трёх инвалидов. Позже аналогичное решение было принято в отношении ещё 32 осуждённых.