Москва, 18 января, 2025, 10:47 — ИА Регнум. В России задумались о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В 2023 году мы приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей», ― подчеркнул в Telegram-канале председатель Госдумы.

В предложенном опросе он попросил россиян высказать своё отношение к полному запрету вейпов. Всего было предложено три варианта ответа: «поддерживаю», «не поддерживаю» и «всё равно».

В опросе, опубликованном утром 18 января, приняли участие более 41 тыс. человек. Подавляющее число граждан, почти 90%, высказались в поддержку инициативы. 7% не поддержали предложение, 4% респондентов выбрали вариант «всё равно».

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря Володин направил в профильный комитет Госдумы законопроект о запрете торговли вейпами и жидкостями для них. Проект предлагает запретить оптовую и розничную торговлю никотином (в том числе полученным путём синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.

Президент России Владимир Путин 28 декабря подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за неоднократную продажу несовершеннолетним табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции. За неоднократную продажу упомянутых средств, а также алкоголя будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тыс. рублей или на размер зарплаты или иного дохода осуждённого за период от трёх до шести месяцев.

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