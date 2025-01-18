Киев, 18 января, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости отказа от политики антироссийских санкций являются очень плохим знаком для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.

TASS / EPA/ZOLTAN MATHE Виктор Орбан

Ранее Орбан заявил, что после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа Западу необходимо будет отказаться от политики антироссийских санкций и перейти к диалогу с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта.

«Полностью согласен. Начинается новая эпоха. Мир меняется, и нужно успеть быть не Зеленским», — указал Дмитрук в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Орбан заявил лидерам Евросоюза, что хочет дождаться инаугурации Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций против России. Венгрия рассчитывает на отмену «терзающих Европу» антироссийских санкций после окончания конфликта на Украине.

С отменой ограничений закончится период инфляции, экономика начнёт «выправляться», подчёркивал Орбан. Позицию Венгрии пока разделяет «пара стран», а остальные, в том числе большие страны, не готовы к ней, добавил он.

В январе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что антироссийские санкции необходимо сохранить, чтобы не ослабить позиции Евросоюза, ведь эти санкции являются инструментом давления. По её словам, в случае отмены санкций позиция ЕС на переговорах с Россией сразу станет слабее.

Ранее Путин отмечал, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу будут решены. Глава государства также указывал на то, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать её развитию не увенчаются успехом.