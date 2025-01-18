Москва, 18 января, 2025, 10:10 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 18 января обезвредила над шестью регионами РФ 46 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских сил. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Больше всего дронов было сбито в Брянской области — 18. При этом в Курской области нейтрализовали 11 БПЛА, в Калужской — семь, в Тульской — пять. В небе над Белгородской и Воронежской областями ночью уничтожили соответственно три и два беспилотника ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Калужской области Владислав Шапша написал, что ночью 18 января обломки одного из украинских дронов, сбитых над Кировским районом региона, упали на нежилое строение, в результате чего вспыхнул пожар. По информации губернатора, никто не пострадал.

В ночное время 18 января в Тульской области после отражения атаки украинских БПЛА начался пожар на одном из предприятий. Горела ёмкость с горюче-смазочными материалами (ГСМ). По предварительной информации, пострадавших нет.

Ночью 18 января атаку ВСУ с применением беспилотников также отразили в Смоленской области. Глава региона Василий Анохин уточнил, что жертв и разрушений нет.