Вашингтон, 18 января, 2025, 10:10 — ИА Регнум. Решение избранного президента США Дональда Трампа перенести церемонию приведения к присяге 20 января в ротонду Капитолия застало врасплох организаторов мероприятия, правоохранителей и гостей. Об этом 18 января сообщила газета The Washington Post (WP).

GRAEME SLOAN/EPA/ТАСС

«[Это] вызвало переполох у сотен тысяч людей, которые потратили месяцы на подготовку к приведению к присяге 47-го президента страны», ― говорится в материале.

После сообщения о переносе инаугурации сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. Узнавшим эту новость из СМИ членам конгресса США пришлось отвечать на вопросы «сотен растерянных избирателей», которые купили билеты на мероприятия, посвящённые инаугурации Трампа. Работники Капитолия также начали спешно сооружать новую трибуну, где будущий глава Белого дома принесёт присягу.

Некоторые американцы, купившие билеты в Вашингтон и забронировавшие там гостиницы, предложили провести встречи в вестибюлях отелей и в близлежащих барах с большими экранами для просмотра церемонии инаугурации президента США.

Как передавало ИА Регнум, телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник 17 января сообщил, что церемонию инаугурации Трампа могут перенести в помещение из-за холодной погоды. По данным метеорологов, 20 января в Вашингтоне ожидается от –2 до –6 градусов Цельсия.

Изначально планировалось, что церемонию проведут на крыльце Капитолия. Позднее Трамп подтвердил информацию о переносе мероприятия в ротонду дворца.

Согласно программе церемонии, после принесения присяги Трампом и избранным вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом состоится торжественный парад. Меры безопасности в Вашингтоне будут усилены.

Помощник президента России Юрий Ушаков 17 января сообщил, что РФ, вероятно, не будет представлена на инаугурации Трампа. Временный поверенный посольства РФ будет присутствовать на церемонии только в том случае, если команда избранного президента страны направит соответствующее приглашение, отметил он.

По данным газеты Politico, на инаугурацию пригласили ряд правых европейских политиков. В их числе лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и бывший глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Кроме того, в списке числятся председатель КНР Си Цзиньпин и президент Аргентины Хавьер Милей.

В декабре 2024 года стало известно, что председатель КНР не посетит инаугурацию избранного президента США. На мероприятии Китай будет представлять «высокопоставленная делегация».