Петропавловск-Камчатский, 18 января, 2025, 09:49 — ИА Регнум. Вспышка острых форм вирусного гепатита В и С зафиксирована в Камчатском онкологическом диспансере. Заражение выявлено у более чем 30 пациентов, сообщил 18 января руководитель краевого минздрава Александр Гашков.

Кирилл Брага/РИА Новости

«В настоящий момент зафиксировано 36 пациентов с острыми формами вирусного гепатита В и С. У каждого пациента отобраны анализы», — сказал Гашков в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале правительства края.

Часть пациентов уже прошли терапию. В медучреждении проведены проверки краевого Роспотребнадзора, привлечены эксперты федерального уровня. Составлены списки пациентов, проходивших лечение в онкодиспансере, добавил он.

Заражение пациентов гепатитом послужило основанием для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе краевого управления СК РФ.

Ранее кабинет компьютерной томографии в Петропавловске-Камчатском был закрыт на 30 дней по решению городского суда. Поводом стала вспышка острого гепатита форм B и C. Административная проверка выявила ряд нарушений в работе онкологического диспансера, касавшихся соблюдения санитарных правил и гигиенических норм.