Вашингтон, 18 января, 2025, 09:40 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» на выезде переиграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Matt Freed/AP/TASS Алекс Неделькович

В составе «Пингвинов» отличились Рикард Ракелль, Энтони Бовилье, Коди Гласс и Брайан Раст. Кроме того, на 58‑й минуте матча в пустые ворота соперников шайбу забросил вратарь Алекс Неделькович. До этого «Баффало» снял своего голкипера. Неделькович не только отразил 40 из 42 бросков, но, кроме гола, отметился ещё и результативной передачей.

С таким результатом голкипер «Питтсбурга» вошёл в историю НХЛ, став первым вратарём, который забросил шайбу и отдал результативную передачу в одном матче.

Заброшенная шайба стала для 29-летнего американца четвёртой на профессиональном уровне. Ранее он отличился в ECHL (2016 год, «Флорида Эверблейдс») и дважды в АХЛ (2018 год, «Шарлотт»; 2023 год, «Уилкс-Бэрри»).

У хозяев шайбы забросили Оуэн Пауэр и Закари Бенсон.

«Питтсбург» набрал 46 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Баффало» с 39 очками остался на последнем, 16-м месте.

Следующую игру «Питтсбург» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз» 19 января на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января необычный гол российского нападающего Василия Подколзина позволил команде «Эдмонтон Ойлерз» вырваться вперёд, а затем и победить (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд».

Шайбу в ворота соперников Подколзин забил в начале третьего периода при счёте 3:3. Выполняя передачу Дарнеллу Нёрсу, 23-летний форвард попал в конёк защитника «Миннесоты» Деклана Чисхольма, после чего шайба отлетела в ворота Филипа Густавссона. Для Подколзина гол стал шестым в сезоне.