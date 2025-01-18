Берлин, 18 января, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Решение канцлера Германии Олафа Шольца заблокировать новый пакет помощи Украине вынудило министра иностранных дел Анналену Бербок покинуть зал заседания. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Издание опубликовало снимок, сделанный в ходе одного из заседаний правительства. На нём Бербок уходит, повернувшись спиной к канцлеру, а тот протягивает к ней руку.

Вероятно, Бербок «больше не видит необходимости разговаривать с собственным главой правительства», раз позволяет себе уходить с совещаний таким образом, говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя фотографию с Бербок и Шольцем, заявил, в Германии на фоне разногласий произошёл окончательный распад правящей коалиции.