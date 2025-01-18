Бербок покинула совещание после решения Шольца по Украине
Bild: Бербок ушла с совещания после отказа Шольца предоставить помощь Киеву
Берлин, 18 января, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Решение канцлера Германии Олафа Шольца заблокировать новый пакет помощи Украине вынудило министра иностранных дел Анналену Бербок покинуть зал заседания. Об этом сообщила немецкая газета Bild.
Издание опубликовало снимок, сделанный в ходе одного из заседаний правительства. На нём Бербок уходит, повернувшись спиной к канцлеру, а тот протягивает к ней руку.
Вероятно, Бербок «больше не видит необходимости разговаривать с собственным главой правительства», раз позволяет себе уходить с совещаний таким образом, говорится в статье.
Как сообщало ИА Регнум, ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя фотографию с Бербок и Шольцем, заявил, в Германии на фоне разногласий произошёл окончательный распад правящей коалиции.