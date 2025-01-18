Казань, 18 января, 2025, 09:26 — ИА Регнум. Новый министр финансов назначен в Татарстане впервые за 23 года. Марат Файзрахманов сменил на этом посту Радика Гайзатуллина в соответствии с указом главы республики Рустама Минниханова.

Пресс-служба главы Татарстана Глава Татарстана Рустам Минниханов и Радик Гайзатуллин

Об уходе Гайзатуллина объявили 18 января в ходе еженедельного совещания в кабинете министров Татарстана. Минниханов отметил высокий профессионализм Гайзатуллина, который проработал в минфине больше 20 лет, сообщила пресс-секретарь раиса РТ Лилия Галимова.

Гайзатуллин награждён орденом «Дуслык» — второй по значимости государственной наградой в республике. Он руководил региональным министерством финансов с 2002 года.

Его преемник Файзрахманов с мая 2007 года был первым заместителем министра финансов — директором департамента казначейства минфина РТ.