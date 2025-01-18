Тула, 18 января, 2025, 09:02 — ИА Регнум. Обломки беспилотников, пытавшихся атаковать территорию Тульской области, могут находиться в различных местах. Об этом 18 января сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате боевой работы обломки БПЛА могут находиться в различных местах», ― написал глава области в Telegram-канале.

Он попросил жителей быть внимательными и в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщить в экстренные службы.

Миляев добавил, что в настоящее время ведётся обследование территории предполагаемого падения обломков беспилотников. Губернатор добавил, что лично осмотрел районы падения фрагментов.

Как сообщало ИА Регнум, в Тульской области ночью 18 января подразделения противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ. На одном из предприятий загорелась ёмкость с ГСМ. По предварительной информации, при инциденте никто не пострадал.

Позднее Миляев сообщил, что пожарные ликвидировали открытое горение ёмкости с ГСМ, спасатели продолжают проливку. Объявленную ранее опасность атаки дронов в регионе отменили.

За прошедшую ночь подразделения противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над шестью регионами России 46 украинских беспилотников. В небе над Брянской областью сбили 18 дронов ВСУ. Ещё 11 БПЛА уничтожили над территорией Курской области.

Силы ПВО также ликвидировали за ночь семь украинских беспилотников в небе над Калужской областью. Над Тульской областью было сбито пять дронов, над Белгородской — три. Ещё два БПЛА уничтожили в Воронежской области.