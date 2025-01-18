Москва, 18 января, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Жители Великобритании и Франции относятся к украинским гражданам как к людям низшего сорта. Об этом рассказал российским силовикам пленный украинский пограничник, инспектор государственной пограничной службы 2-й категории Александр Бычко.

Sergei Grits/AP/TASS

По словам пленного, он лично столкнулся с таким отношением европейцев. Бычко проходил подготовку на военной базе Warcope в британском графстве Камбрия и в главном учебном центре Сухопутных войск Франции Ла-Куртин.

«Поездил, посмотрел Великобританию, Францию, как народ к нам относится — как к аборигенам, к какому-то сорту такому», — привело слова Бычко «РИА Новости».

Он добавил, что «с этими британцами, европейскими государствами» трудно найти общий язык.

Натовские инструкторы, обучая бойцов ВСУ, пользуются старыми, не отвечающими современным реалиям методами, в частности в области использования беспилотников. Европейцы не понимают, как работать в новых условиях военных действий, отметил украинец. Обучение на базе Warcope он назвал простым курсом молодого бойца.

Как сообщало ИА Регнум, в канун Рождества группа сотрудников украинской госпогранслужбы сдалась в плен российским военным на харьковском направлении у границы с Белгородской областью.

Один из шести сложивших оружие — 23-летний Бычко с позывным Медведь. Ранее он рассказал, что украинские военные вынуждены побираться, чтобы обеспечить себя газом и бензином. Они деморализованы, убеждены в большой коррупции на уровне властей страны и руководства армии, безразличного к нуждам бойцов.