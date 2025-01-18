Киев, 18 января, 2025, 08:44 — ИА Регнум. В некоторых районах Киева утром 18 января произошло отключение водоснабжения после серии взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Нина Зотина/РИА Новости

«В Шевченковском районе повреждён трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады направляются на место», ― написал в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Здесь же произошло возгорание в нежилом здании, добавил он. По словам Кличко, в Киеве слышны звуки детонации.

«В столице снова громко. Работает ПВО. Угроза баллистики», ― отметил мэр.

Кличко сообщил, что повреждения получили стеклянные элементы входа на станцию метро «Лукьяновская». Её закрыли на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции.

Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, сирена воздушной тревоги звучала в Киеве и прилегающей области, а также в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, на территории Запорожской области, контролируемой ВСУ. На данный момент воздушная тревога отменена.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам на территории Киева.

Как сообщало ИА Регнум, в столице Украины ранним утром 18 января объявили воздушную тревогу. Киевлян предупредили об опасности с воздуха в 05:54 мск.

Ночью 18 января режим воздушной тревоги действовал в десяти областях Украины. Согласно данным министерства цифровой трансформации, в Киевской области сирены взвыли в 00:42 мск, в Одесской — на две минуты раньше. Об угрозе также предупредили население Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областей.